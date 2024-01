Unbekannte versuchten laut Polizei in ein Lotto-Geschäft an der Leckingser Straße einzubrechen (Symbolbild).

Blaulicht Iserlohn: Einbruch in Lotto-Geschäft scheitert

Iserlohn Unbekannte versuchten zwischen Samstag und Montag in Iserlohn in ein Lotto-Geschäft an der Leckingser Straße einzubrechen.

Unbekannte versuchten laut Polizei in Iserlohn zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr, und Montagnachmittag, 15.30 Uhr, in ein Lotto-Geschäft an der Leckingser Straße einzubrechen.

Polizei sucht nach Zeugen

Sie hebelten dafür mehrfach an der Tür des Geschäfts. Ins Innere gelangten sie jedoch nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

