Iserlohn: Einbruch in Straßenverkehrsamt teilweise geglückt

Iserlohn Unbekannte sind in das Straßenverkehrsamt in Iserlohn eingebrochen. Was sie alles gestohlen haben und woran sie gescheitert sind.

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in das StraßenverkehrsamtIserlohn an der Griesenbraucker Straße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster, brachen nach Polizeiangaben mehrere Schränke auf und durchsuchten sie.

Erfolglos bearbeiteten sie einen schweren Tresor. Die Täter verschwanden mit diversen Dienststempeln, Aufnähern für Dienstkleidung, diversen ausgestellten internationalen Führerscheine sowie Kassenkarten für einen Automaten. Die Polizei sicherte Spuren. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 02371/91990.

