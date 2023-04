Polizei Iserlohn: Einbruch in Wohnhaus in Sümmern gescheitert

Sümmern. Einbrecher haben versucht, in Sümmern in ein Einfamilienhaus einzudringen. Doch schon an der Haustür gab es für die Täter kein Weiterkommen.

Ein Einbruchsversuch an einem Einfamilienhaus in Sümmern am Donnerstag ist gescheitert. Unbekannte versuchten nach Polizeiangaben, die Eingangstür zu dem Gebäude an der Laventiestraße aufzuhebeln. Dies gelang ihnen aber nicht. Sie konnten unerkannt flüchten.

