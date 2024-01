Iserlohn: Einbrüche in Restaurant, Geschäft und Garage

Drei Einbrüche gab es am Wochenende in Iserlohn durch bisher Unbekannte.

Iserlohn In Iserlohn kam es zu mehreren Einbrüchen. Unter anderem in einem Restaurant und in einem Geschäft sind bisher Unbekannte jweils fündig geworden.

In ein Geschäft an der Wermingser Straße in Iserlohn wurde am Samstagmorgen, 20. Januar, zwischen 4.30 und 8.45 Uhr eingebrochen. Ein Unbekannter schlug die gläserne Eingangstür ein und konnte so das Geschäft betreten. Ob etwas gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme durch die Polizei nicht festgestellt werden.

Zwischen Freitag, 19. Januar, 21.30 Uhr und Samstag, 20. Januar, 14.30 Uhr sind Unbekannte in ein Restaurant am Grünen Weg eingebrochen. Sie hebelten eine Hintertür auf und entwendeten Wechselgeld, zwei Handys und ein Laptop. Die Polizei sicherte in beiden Fällen Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

In der Helle wurde am Samstagabend eine Garage aufgehebelt. Unbekannte entwendeten mehrere Elektrogeräte.

