Iserlohn: Einbrüche und mehrere Sachbeschädigungen an Autos

Iserlohn Einbrecher sind in eine Apotheke, Häuser, Kleingartenanlage und Firma in Iserlohn eingedrungen. Unbekannte beschädigten mehrere Fahrzeuge.

Unbekannte sind am Samstagmorgen, kurz nach 0 Uhr, in eine Apotheke an der Raiffeisenstraße in Iserlohn eingebrochen. Angaben zur möglichen Beute konnten bei Anzeigenaufnahme nicht gemacht werden, berichtet die Polizei.

Zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen wurde an der Hardtstraße in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Unbekannte durchsuchten mindestens drei Kellerabteile und stahlen einen Makita-Werkzeugkoffer, einen Bosch-Schlagbohrer, ein Tablett und Schuhe.

Rucksack aus Auto gestohlen

Am Leckeweg wurde am frühen Montagmorgen ein in einer Einfahrt parkender Pkw durchwühlt. Der Täter entwendete Bargeld und einen Rucksack. Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag entwendeten Unbekannte Werkzeug von einem Planenanhänger, der an der Hämmerstraße parkte.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Am Wochenende wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag wurden an einem orangefarbenen Fiat Panda zwei Reifen zerstochen. Zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag zerkratzten Unbekannte am Gerlingser Weg einen grauen Opel Astra. Am Donnerstag zwischen 18.26 und 21 Uhr wurde an der Hugo-Schultz-Straße ein schwarzer Corsa zerkratzt. Zwischen dem 17. Januar und dem vergangenen Sonntagabend steckten in den Reifen eines grauen Skoda Fabia Nägel bzw. Schrauben.

Diebe auf Firmengelände und in Kleingartenanlage

Am Freitagabend sind Unbekannte auf ein Firmengelände an der Zollhausstraße eingedrungen. Sie transportierten eine Kabeltrommel an einen Zaun - vermutlich, um sie später von dort aus abzutransportieren, so der Polizeibericht.

Aus einem Garten an der Straße Eichenhohl wurde zwischen Donnerstagabend und Samstagnachmittag ein Gartentisch gestohlen. Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen wurde in diverse Gartenhäuschen der Kleingartenanlage an der Parkstraße eingebrochen oder versucht, einzubrechen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei machte der Täter jedoch keine Beute. Es blieb bei Sachschäden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn