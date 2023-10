Iserlohn: Elterntaxi im Halteverbot – Fahrer (32) flippt aus

Iserlohn. Ein Autofahrer hielt an der Grundschule am Bömberg im Halteverbot. Dass er es danach mit der Polizei zu tun bekam, ließ ihn offenbar austicken.

Der Elterntaxi-Verkehr rund um Schulen in Iserlohn sorgt immer wieder für Diskussionen. An der Grundschule Bömberg hat es ein 32-Jähriger am Dienstag nach Darstellung der Polizei aber eindeutig zu weit getrieben – und dabei offenbar keinerlei Einsicht gezeigt.

Der Mann hielt mit seinem Wagen an der Ecke Harkortstraße/Freiligrathstraße, um ein Kind aussteigen zu lassen, obwohl Zickzacklinien auf der Fahrbahn das eigentlich untersagen. Als ein Polizist daraufhin die Beifahrerin ansprach, soll die ihn ignoriert haben. Der Fahrer hat den Beamten laut Pressemitteilung direkt angeraunzt und wollte weiterfahren. Als er dem Polizisten seine Papiere zeigen sollte, habe der Fahrer erklärt, er habe keine dabei und seinen Namen habe er auch vergessen. Nach einigem Hin und Her händigte er die Papiere doch noch aus, soll dabei den Beamten aber angeschrien haben.

Doch damit noch nicht vorbei: Als ein Bus ankam, sollte er an die Seite fahren, fuhr dabei aber auf den Polizeibeamten zu, berichtet die Kreispolizeibehörde weiter. Danach soll er auf die andere Straßenseite halb auf den Gehweg gefahren sein und das Warnblinklicht eingeschaltet haben. Der 32-Jährige verlangte „lauthals“ Dienstausweis und -nummer des Polizeibeamten. Strafanzeigen wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung waren das Ergebnis.

Die Polizei appelliert noch einmal an die Vernunft der Eltern, wenn sie ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen: „Die Regeln gelten zum Schutz der Kinder. Schüler können auch ein paar Meter laufen. Sie müssen nicht im größten Trubel möglichst nah an der Schule abgesetzt werden.“

