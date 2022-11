Iserlohn: Erfolgreicher Banking-Betrug per Telefon

Iserlohn. In Iserlohn kam es erneut zu einem Betrug am Telefon. Ein 53-Jähriger hat festgestellt, dass mehrere tausend Euro von seinem Konto fehlen.

Ein 53-jähriger Iserlohner erhielt am Mittwochvormittag einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Der Mann gab an, dass jemand in Berlin versucht habe, sich in das Online-Banking-Konto des Geschädigten einzuloggen.

Damit der Zugriff verweigert werde, müsse der 53-Jährige jetzt nur eine Anfrage in der Banking-App bestätigen. Der Geschädigte kam der Aufforderung nach. Als er nachfolgend seine Bank über die offizielle Rufnummer kontaktierte, fiel der Betrug auf. Es waren bereits circa 2000 Euro widerrechtlich vom Konto abgebucht worden.

Die Polizei warnt weiterhin vor solchen Betrugsmaschen. Werden Sie misstrauisch, wenn es am Telefon um ihre Konten geht. Kommen Sie Aufforderungen zu Aktivitäten in Ihrem Banking-Portal nicht nach. Beenden sie stattdessen das Gespräch und vergewissern Sie sich über die offizielle Telefonnummer Ihres Kreditinstituts über die Echtheit eines Anrufs.

