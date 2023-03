Iserlohn: Erneuter Aufruf zum Warnstreik von Erziehern

Iserlohn. Erneut ruft die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di zum Warnstreik auf. In Iserlohn sind erneut Erzieher und Sozialarbeiter angesprochen.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ruft am 8. März, dem Internationalen Frauentag, die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst unter anderem in Iserlohn zu einem bundesweiten Warnstreik auf. Bereits in den vergangenen Wochen kam es vermehr zu Streiks. Zuletzt war davon vor allem der öffentliche Personennahverkehr, sprich MVG in Iserlohn und Hemer betroffen, aber auch Streiks in Sozial- und Erziehungseinrichtungen gab es bereits in diesem Jahr.

„Die Arbeit der Erzieher/innen, der Sozialarbeiter/innen und allen Beschäftigten in den sozialen Dienststellen muss die Anerkennung bekommen, die sie verdient,“ so Bettina Schwerdt, stellvertretende Geschäftsführerin des ver.di Bezirks Südwestfalen. Dieser Aktionstag soll die existenziellen Nöte der genannten Berufsgruppen, in denen überproportional Frauen (83 Prozent) – und Frauen in Teilzeit – arbeiten, deutlich machen. ver.di ruft an diesem Tag zu bundesweiten Warnstreiks in Kindertagesstätten und sozialen Einrichtungen auf.

Einschränkungen in sozialen Einrichtungen und Kindertagesstätten

Damit reagieren die Beschäftigten auf das völlig unzureichende Angebot der Arbeitgeber aus der zweiten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Vom Streik werden viele soziale Einrichtungen und Kindertagesstätten betroffen sein, so dass es zu Einschränkungen bis hin zu Schließungen des Betriebs kommen kann.

In den Tarifverhandlungen für die mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen wurde der Forderung von ver.di nach 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, erneut eine klare Absage erteilt.

Die Teilnehmenden nehmen an einer gemeinsamen Kundgebung (mit Demo-Zug) in Iserlohn teil. Um 9 Uhr befindet sich der Sammelpunkt auf dem Parkplatz Hemberg. Der Demozug startet 15 Minuten später Richtung Alten Rathausplatz, wo gegen 10 Uhr eine Kundgebung stattfinden soll.

