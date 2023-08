Iserlohn: Erstes Wermingser Dorffest seit zehn Jahren

Die Stadtteilrunde Wermingsen trifft sich an jedem zweiten Mittwoch im Monat in den Räumen der Iserlohner Erlöserkirche und lädt am 26. August zum Dorffest ein.

Iserlohn. Am 26. August steigt in Iserlohn-Wermingsen wieder ein Dorffest. Wer das organisiert und was alles auf die Besucherinnen und Besucher wartet.

In Iserlohn-Wermingsen lebt eine alte Tradition wieder auf: das Wermingser Dorffest. Beziehungsweise das Wermingser Waldfest, das in den 50er und 60er Jahren am Waldrand an der Kantstraße oder auch am Buchenwäldchen gefeiert wurde. Zwei Tage lang sei damals tüchtig im Stadtteil gefeiert worden. Dennoch ist die Reihe der Dorffeste danach eingeschlafen.

Erst 1987 wurde der Faden dann auf Anregung von Bürgermeister Fritz Fischer zur 750-Jahr-Feier der Stadt wieder aufgenommen. Ein paar Jahre lang gab es das Dorffest wieder – und schlief wieder ein. 2013 wurde das letzte Dorffest gefeiert. Nun soll es aber wieder aufgeweckt werden: Am Samstag, 26. August, lädt die „Stadtteilrunde Wermingsen“ gemeinsam mit der 3. IBSV-Kompanie Zug Wermingsen zum Dorffest auf dem Sportplatz Kantstraße ein.

Nicht Meckern und nicht fordern „macht mal was“, sondern konstruktiv an die Dache rangehen und konkrete Dinge im Stadtteil verbessern – unter dieser Prämisse hat sich vor rund 15 Monaten eine lockere Whatsapp-Gruppe zusammengeschlossen: Die „Stadtteilrunde Wermingsen“ war geboren. Initiatoren waren vor allem Uwe Albert und Martin Asbeck. 45 Mitglieder sind es mittlerweile in der Chat-Gruppe, die sich austauschen. Zusätzlich gibt es aber auch regelmäßige Treffen an jedem zweiten Mittwoch im Monat in den Räumen der Erlöser-Kirchengemeinde, bei denen ein kleinerer Kreis neue Projekte bespricht – und dann auch tatkräftig angeht, um den eigenen Stadtteil nach vorne zu bringen.

Das Lebensumfeld in Wermingsen verbessern und erhalten

Eine neue Bank an der Kantstraße, eine Verschönerung durch eine gesäte Blumenwiese, Aufräumaktionen, die Einrichtung eines Halteverbots an einer gefährlichen Stelle am Hilborn oder Informationsabende oder Begehungen mit der Polizei etwa zum Radverkehr auf der Bahntrasse – die Stadtteilrunde ist sehr aktiv und hat schon viel bewirkt. „Wir hatten mit unseren Anliegen eigentlich immer Erfolg“, freut sich Uwe Albert über die gute Kooperation und die oft schnelle Hilfe seitens der Stadt Iserlohn. Und auch darüber, dass sich die Runde so gut entwickelt und sich auch viele junge Leute einbringen, freut er sich sehr.

Vorbild seien hier sicherlich auch andere Dorf- oder Stadtteilgemeinschaften, die ihre Nachbarschaften prägen. Um noch weiter zu wachsen und mehr Leben in den eigenen Stadtteil zu bringen, ist in der Runde auch die Idee entstanden, das Dorffest wieder aufleben zu lassen. Beim Zug Wermingsen habe man damit quasi offene Türen eingerannt. Und auch sonst seien viele Vereine und Einrichtungen dabei, um sich bei dem „geselligen Beisammensein mit Kindern, Nachbarn und Freunden“ einzubringen. Es gibt eine Hüpfburg Kinderschminken und Torwandschießen, einen Eiswagen von „Ella Stracciatella“ und Suppe vom „Suppen König“. Außerdem natürlich einen Grillstand, Tacos, Cocktails und Getränke. Kaffee und Kuchen kommen vom Kindergarten Kantstraße. Live-Musik will der Schlagerclub Dröschede bieten. Gefeiert wird am 26. August ab 11 Uhr.

Und wer sich dann bei der Stadtteilrunde einbringen möchte, kann die Mitglieder einfach ansprechen. Für das Fest hat die Runde extra weiße Shirts mit dem Wermingser Wappen und dem Schriftzug „Gemeinsam sind wir stark“ bedrucken lassen – sie sind also bestens zu erkennen.

