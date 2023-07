Iserlohn: Essen brennt auf Herd, niemand zu Hause

Angebranntes Essen, wie auf diesem Symbolbild, hat in Iserlohn einen Feuerwehr-Einsatz verursacht.

Iserlohn. In einer Wohnung in Iserlohn hat Essen gebrannt, die Bewohner waren jedoch nicht zu Hause. Nachbarn haben wohl Schlimmeres verhindert.

Aufmerksame Nachbarn haben in der Nacht zu Montag um 1.08 Uhr am Kurt-Schumacher-Ring in Iserlohn möglicherweise Schlimmeres verhindert: Sie hatten einen ausgelösten Heimrauchmelder gehört, Brandgeruch festgestellt und die Feuerwehr verständigt.

+++ Mehr aus Iserlohn: Polizei fahndet nach Dieben +++

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand angebranntes Essen auf dem Herd, es war aber niemand zu Hause. Die Feuerwehr brachte das angebrannte Essen nach draußen, kühlte den Herd und lüftete die Wohnung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn