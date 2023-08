Iserlohn: Exhibitionist entblößt sich vor Jugendlichen

Ein Exhibitionist hat sich in Iserlohn vor zwei Jugendlichen entblößt.

Iserlohn. Auf einen Exhibitionisten sind zwei Jugendliche am Donnerstagmorgen in Iserlohn gestoßen. Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Zwei Jugendliche sind am Donnerstagmorgen, gegen 10.50 Uhr, im Ortlohnpark in Iserlohn auf einen Exhibitionisten gestoßen. Nach Polizeiangaben hatte der unbekannte Mann den Reißverschluss seiner Hose geöffnet und masturbierte. Nachdem die Jugendlichen androhten, die Polizei zu verständigen, entfernte sich der Mann fußläufig in unbekannte Richtung.

Er wird wie folgt beschrieben: Zirka 170 cm bis 175 cm groß, ungefähr 50 bis 60 Jahre alt, kurze graue Haare, kurz geschnittener Bart. Er trug ein T-Shirt und graue Jeans.

Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

