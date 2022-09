Iserlohn: Exhibitionist masturbiert auf Schulparkplatz

Iserlohn. Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz des Schulzentrums Hemberg in Iserlohn masturbiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, in einem Gebüsch am Parkplatz des Schulzentrums Hemberg in Iserlohn mit heruntergelassener Hose masturbiert. Das beobachteten nach Polizeiangaben mehrere Schülerinnen und Schüler.

Der Mann entfernte sich in der Folge in Richtung eines Waldgebietes zwischen Märkischem Gymnasium und Baarstraße. Die Schülerinnen und Schüler meldeten sich bei einem Lehrer, der die Polizei informierte. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der unbekannte Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden.

+++ Mehr aus Iserlohn: Streit um Gutachten nach SEK-Einsatz bei Thomas Philipps +++

Der Mann wird als zirka 50 Jahre alt, von normaler Statur und mit kurzen, hellen Haaren beschrieben. Zur Tatzeit trug er ein schwarz-blau kariertes Hemd, eine dunkle Militärhose, dunkle Arbeitsschuhe und wirkte insgesamt ungepflegt. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen. Hinweise können unter 02371/9199-0 an die Polizeiwache in Iserlohn gegeben werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn