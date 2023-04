Iserlohn: Experte referierte über Klimawandel

Iserlohn. Dass der Klimawandel die Trinkwasser-Versorgung bedroht, war nur eine der Informationen, die es beim Vortrag in Iserlohn gab.

Dr. Jens Wöllecke referierte kürzlich im Waldstadtlabor in Iserlohn über die Bedeutung klimaabhängiger Kipppunkte für die Entwicklung des Klimas in NRW. Die globale Übersicht zeigte einen deutlichen Anstieg der Erderwärmung, auch in Deutschland. Hitze und Trockenheit, aber auch ein zu viel an Regen innerhalb zu kurzer Zeit, werden in Zukunft Probleme für die Land- und Forstwirtschaft sowie für die Gesundheit der Menschen bedeuten.

Der Biologe sieht selbst im Wahlprogramm der Grünen keine ausreichenden Maßnahmen zur Einhaltung des angestrebten 1,5-Grad-Ziels. Der Ausstoß von Treibhausgasen wie CO 2 , Stickstoffen und Methan treibt die Klimakrise an. Energieerzeugung, Landwirtschaft und Verkehr sind die drei Hauptemissionsquellen. Deren bisherige „Anstrengungen“ reichen bei weitem nicht aus, erklärte der Experte. Als eine massive Folge der länger anhaltenden Trockenphasen werde die Wasserversorgung und -speicherung in der Zukunft sogar in Teilen von NRW nicht mehr gewährleistet werden können.

Es müssten viel mehr Flächen wieder vernässt werden, um Feuchtigkeit zu speichern. Der hohe Ausstoß von Stickstoffverbindungen, hauptsächlich verursacht durch die Landwirtschaft und Verbrennungsmotoren, sei Gift, auch für den Wald, sagt der ausgewiesene Waldexperte Dr. Wöllecke. Unter anderem leiden die Pilzgeflechte, die für die Versorgung der Bäume mit Wasser zuständig sind, massiv darunter. Nur zwei Prozent allen Wassers dieser Erde ist Süßwasser, gebunden im Eis der Pole und Gletscher. Doch was ist, wenn kein Gletscherwasser mehr fließt? Süßwasser in Flüssen müsste sofort gespeichert werden, bevor es ins Meer fließt. Aber versiegelte Flächen verhindern die Versickerung, um die Grundwasserreservoirs wieder zu füllen. Der Vortrag hat daher alle Teilnehmenden sehr betroffen gemacht.

Experte bleibt Optimist

Auf die Frage, woher der Fachmann seinen Optimismus nehmen würde, war seine Antwort: „Wir wissen heute sehr viel um die Ursachen und Zusammenhänge, die unser Klima beeinflussen und schädigen. Wir müssen die Erkenntnisse (nur) konsequent umsetzen.“ Den Glauben, dass wir das schaffen, will er sich nicht nehmen lassen. Denn wenn die Kipppunkte erst mal erreicht sind, könnte zum Beispiel die Erderwärmung sprunghaft nach oben steigen und eine Umkehrung wäre mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr möglich.

Die kostenfreie Veranstaltung wurde vom Bildungsforum Aspekte der AWO organisiert.

