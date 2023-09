Baustelle Iserlohn: Fahrbahnsanierung an der Niddastraße ab Mittwoch

Iserlohn. Ab dem 27. September wird die komplette Fahrbahn der Niddastraße in Wermingsen saniert. Zeitweise kommt es zu Verkehrseinschränkungen.

Am Mittwoch, 27. September, beginnt im Auftrag der Stadt Iserlohn die Sanierung der kompletten Fahrbahn der Niddastraße in Wermingsen. Im ersten Schritt stehen die notwendigen Vorarbeiten für das Aufziehen der neuen Deckschicht an: Schächte und Straßenabläufe werden angeglichen und schadhafte Deckschichtbereiche mit Asphalt vorprofiliert.

Während der Vorarbeiten wird es laut Mitteilung der Stadt zeitweise zu Verkehrseinschränkungen kommen, der Anliegerverkehr wird aufrechterhalten. Die Vorarbeiten sollen bis Donnerstag, 28. September, abgeschlossen sein. Wenn das Wetter mitspielt, läuft am Montag, 9., und am Dienstag, 10. Oktober, das Aufziehen der zweilagigen Deckschicht. Der Einbau erfolgt unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn. Während des Einbaus und etwa eine halbe Stunde danach kann die jeweilige Fahrbahnhälfte nicht befahren werden. Diese Bauweise ist ein Spezialverfahren und hat den Vorteil, dass die Deckschicht in Form einer wandernden Baustelle zügig eingebaut und nach kurzer Zeit wieder genutzt werden kann.

Anlieger werden gebeten, für die Zeit des Einbaus die Baustelle zu umfahren. Das Parken am Fahrbahnrand wird nicht möglich sein. Für Fragen steht die Abteilung Straßen und Brücken, 02371/217-2738, zur Verfügung.

