Iserlohn: Fahrverbot für Raser in Tempo-30-Zone

Die Polizei hat in Iserlohn an der Sundernallee und an der Oestricher Straße die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Iserlohn. Die Polizei hat in Iserlohn an der Sundernallee und an der Oestricher Straße die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert.

Die Polizei hat am Freitag in Iserlohn die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrolliert. An der Sundernallee wurden dabei in der Zeit von 9.55 bis 11 Uhr 26 Fahrzeuge per Radar gemessen. Ein Verkehrsteilnehmer musste ein Verwarngeld bezahlen. Der höchste Messwert lag bei 43 km/h bei erlaubten Tempo 30.

+++ Lesen Sie auch: Bauarbeiten für Gesamtschul-Erweiterung haben begonnen +++

An der Oestricher Straße kontrollierte die Polizei in der Zeit von 13.35 bis 16.25 Uhr, dabei wurden 355 Fahrzeuge per Radar gemessen. Es gab ein Fahrverbot und sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen. 43 Verkehrsteilnehmer mussten ein Verwarngeld zahlen. Der höchste Messwert lag bei 67 km/h bei erlaubten Tempo 30.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn