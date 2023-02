Iserlohn: Falschparker Bedroht Mitarbeiter vom Ordnungsamt

Polizisten hatten es in Iserlohn mit einem Falschparker zu tun.

Iserlohn. In Iserlohn parkte ein 28-Jähriger im absoluten Halteverbot. Nicht nur das Ordnungsamt musste sich der Sache annehmen. Auch die Polizei rückte an

Ein 28-jähriger Falschparker hat sich am Mittwochmorgen zunächst mit Kräften des Ordnungsamtes, dann mit der Polizei angelegt. Er hatte seinen Wagen im absoluten Halteverbot am Kurt-Schumacher-Ring (auf der südlichen Seite) in Iserlohn geparkt, weshalb Mitarbeiter des Ordnungsamtes einen Abschleppwagen bestellten. Kurz nach dem Eintreffen des Abschleppers kam auch der Fahrer zurück.

Lesen Sie auch: Iserlohn: Mehrere Diebstähle in Supermärkten

Er drohte den Ordnungsamts-Mitarbeitern, sie zu schlagen, falls sie seinen Pkw abschleppen lassen würden. Die hinzu gezogenen Polizeibeamten konnten ihn kaum beruhigen. Gegenüber denen bestritt er die Drohung. Das Verhalten der Ordnungshüter sei „unmenschlich“, weil er „nur ganz kurz“ dort gestanden habe. Die Polizeibeamten schrieben eine Strafanzeige wegen Bedrohung. Die Absolute-Halteverbots-Zone am Kurt-Schumacher-Ring wurde erlassen, weil die Lkw-Umleitungsstrecke zur Brücken-Sperrung an der B 236 in Altena dort entlang führt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn