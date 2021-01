Iserlohn: FDP-Stadtverbandsvorsitzender erklärt Rückzug

Iserlohn Markus Munkenbeck spricht von Unzufriedenheit über „Kulturwandel“ in der Partei und hadert über verpasstes Ratsmandat.

Aus der Iserlohner FDP gibt es eine überraschende Personalie zu berichten,

die bislang offenbar gut als Geheimnis gehütet worden war: Markus Munkenbeck ist

nicht mehr Stadtverbandsvorsitzender der Freien Demokraten. Auf Nachfrage

bestätigte Munkenbeck, dass er sich bereits im Oktober von diesem Amt

zurückgezogen habe. Offiziell wurde von Katja Siwek, stellvertretende

Stadtverbandsvorsitzende, die nun auch den kommissarischen Vorsitz übernommen

hat, mitgeteilt, dass Markus Munkenbeck persönliche Gründe zu seinem Rückzug

veranlasst hätten.

Im Gespräch mit Munkenbeck wird allerdings deutlich, dass auch politische Gründe für

seinen Rückzug ursächlich sind. So macht er keinen Hehl daraus, dass er nach rund

zehn Jahren an der Spitze des FDP-Stadtverbandes im vergangenen September gerne

in den Rat der Stadt Iserlohn eingezogen wäre. Munkenbeck spricht von einer

Aufgabe, die ihn gereizt hätte. Leider habe er aber feststellen müssen, dass er in der

Partei für dieses Ansinnen keine ausreichende Unterstützung gefunden habe. Und so

erhielt Munkenbeck auch nicht den von ihm angestrebten Listenplatz drei, der ja

tatsächlich zum Einzug in den Rat gereicht hätte. Zähneknirschend musste

Munkenbeck beim Nominierungsparteitag Nils Koschinsky den Vortritt lassen, der nun

ja neben Dr. Bernd-Volker Dresp und Detlef Köpke auch tatsächlich für die FDP ein

Ratsmandat innehat.

Für Munkenbeck aber offensichtlich nicht der einzige Grund für den Rückzug. Er habe,

so sagt er, in der jüngeren Vergangenheit eine Art „Kulturwandel“ bei der Iserlohner

FDP festgestellt. Das macht er auf Nachfrage auch an der Person Nils Koschinsky fest,

der als sehr ambitioniert gilt und seit März 2019 auch als Pressesprecher von Fraktion

und Stadtverband fungiert. Munkenbeck führt weiter aus, dass er es nicht alleine sei,

der mit den jüngeren Entwicklungen in der Iserlohner FDP hadere. So hätten weitere

sieben oder acht altgediente FDP-Mitglieder inzwischen ihren Rückzug erklärt.

Markus Munkenbeck hatte seinerzeit in einer für den FDP-Stadtverband sehr

schwierigen Zeit Verantwortung also Vorsitzender übernommen. Damals

vorausgegangen waren anhaltende Streitigkeiten, die sich an der

„handstreichartigen“ Wahl von Thomas Stenger zum Stadtverbandsvorsitzenden

entzündet hatten, und Detlef Köpke als Verlierer sah. Sogar ein FDP-Schiedsgericht

musste damals in der Folge bemüht werden. Aber das ist Vergangenheit.

Detlef Köpke bedauert den Rückzug Munkenbecks im Gespräch mit der Heimatzeitung

sehr. Er habe nicht nur im Stadtverband gute Arbeit geleistet, sondern auch in den

Ausschüssen. Bezogen auf die Personalie Koschinsky sagt Köpke, dass die Iserlohner

FDP dringend personelle Änderungen gebraucht habe, insbesondere auch, um wieder

mehr junge Menschen - auch über die sozialen Medien - ansprechen zu können. Und

da habe Koschinsky bereits einiges bewirkt. Köpke bestätigte den Rückzug einiger

Mitglieder. Dafür habe es aber auch Neueintritte gegeben, insbesondere von jüngeren

Mitgliedern.

Der zuvor bereits angesprochene Nils Koschinsky äußerte gegenüber der

Heimatzeitung durchaus Verständnis dafür, dass Munkenbeck enttäuscht gewesen sei,

dass er sich bei der Nominierung der Ratskandidaten nicht wie gewünscht habe

durchsetzen können. Koschinsky beteuert aber, dass es da keine Kungeleien gegeben

​

habe. Zu sprechen sei vielmehr von klaren Wahlen mit einem sehr eindeutigen

Ausgang. Koschinsky relativierte auch das Thema Austritte. In besagtem Zeitfenster

und wegen besagter Hintergründe könne man nur von drei Austritten sprechen, einige

weitere Austritte habe es zu einem deutlich früheren Zeitpunkt gegeben.

Ziel, so Koschinsky, sei es nun, im Rahmen eines Stadtverbandsparteitages die im

Vorstand entstandene Lücke wieder zu schließen. Corona-bedingt habe aber der Plan,

Ende Januar dazu einzuladen, verworfen werden müssen. Ein Parteitag solle nun

anberaumt werden, sobald das wieder möglich sei.