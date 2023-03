Iserlohn: FDP will klares Votum gegen Windkraft im Stadtwald

Windkraft ja, aber bitte nicht im Stadtwald – so will es die FDP im Rat beschließen lassen.

Iserlohn. Die Fraktion der FDP Iserlohn will per Ratsbeschluss Windräder aus dem Stadtwald fernhalten. Darüber soll nun in wenigen Tagen abgestimmt werden.

Die FDP wünscht sich ein klares Votum der Politik gegen den künftigen Bau von Windkrafträdern im Stadtwald der Stadt Iserlohn. Für die Sitzung des Stadtrats am 14. März bittet die Fraktion darum, einem gemeinsamen Antrag von CDU und SPD, über den an dem Tag abgestimmt werden soll, zu ergänzen. CDU und SPD wollen wie berichtet per Votum die Stadtwerke unter anderem beauftragen, ein nachhaltiges Energiekonzept für Iserlohn zu erarbeiten und „den Aufbau und Betrieb von Windkraftanlagen auf Iserlohner Stadtgebiet in einem Zielkorridor von fünf Jahren zu prüfen“.

Die FDP möchte den Antrag von SPD und CDU nun um folgenden Unterpunkt ergänzen lassen: „Die Windenergiegewinnung im Iserlohner Stadtwald wird abgelehnt, weil damit dessen wichtige ökologische Funktion massiv beeinflusst wird.“

„Windkraft definitiv ja, aber der Wald bleibt unangetastet“

Zur Begründung heißt es: „Dass auch in Iserlohn regenerative Energien inklusive Windkraft vorangetrieben werden müssen, steht völlig außer Frage. Daher lehnen wir den Ausbau der Windenergie in Iserlohn ausdrücklich nicht ab. Der Wald jedoch ist Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen. Er spielt eine ungemein wichtige Rolle im Kampf um den Klimaschutz, da er große Mengen an Kohlendioxid speichert.“

In dieser Woche habe das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) in einer Studie den notwendigen Anteil der Windkraft an der Energiewende um 600 bis 650 Anlagen in NRW nach unten korrigiert. „Das bietet den notwendigen Spielraum für das aus unserer Sicht wichtige Signal an alle Bürgerinnen und Bürger Iserlohns: Windkraft in Iserlohn definitiv ja, aber der Wald bleibt unangetastet“, schreibt die FDP.

Klimaschutz sei auch Schutz der Wälder. Durch Sturm und/oder Borkenkäfer geschädigte Kalamitätsflächen sollten wieder aufgeforstet und nicht für Windkraftanlagen (WKA) genutzt werden. Beim Bau von Windkraftanlagen sei der Schaden an der Natur beträchtlich: Zuwegungen müssten gebaut werden, die die Last der schweren Lkw tragen könnten, pro Anlage würden ca. ein Hektar Rodungsfläche benötigt und 200 Tonnen Beton als Fundament in den Waldboden gegossen. „Im Betrieb gefährden WKA geschützte Tiere wie Greifvögel und Fledermäuse“, so die FDP. Iserlohn nenne sich nicht umsonst „Waldstadt“ – „und das soll auch in Zukunft seine Berechtigung haben“.

