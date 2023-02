Iserlohn feiert wieder eine Schaumparty in der Eissporthalle

Iserlohn. In der Iserlohner Eissporthalle am Seilersee fand wieder eine Schaumparty statt. Die nutzten die Besucher auf unterschiedliche Art und Weise.

Am Samstag verwandelte sich die Eisfläche der Eissporthalle am Seilersee in Iserlohn wieder in ein Schaumbad. Bereits zum zwölften Mal wurde dort eine Schaumparty veranstaltet. Die meisten Besucher der Party auf dem Eis seien zwischen zwölf und 25 Jahre alt, berichtete Eismeister und DJ Rainer Selle. Aber es gebe auch Ausnahmen, schließlich hat die Schaumparty keine Altersgrenze.

Selle, bereits seit 1979 bei verschiedenen Events in der Eishalle als DJ tätig, spielte dabei Musik aus allen Genres. „Manchmal kommt es auch auf die Stimmung an, welche Musik gespielt wird“, erklärte er. Auch Musikwünsche sind zugelassen. Neben der Musik wurde die Schaumparty von einer Lasershow begleitet.

500 Gäste nutzen die Eisfläche bei abwechslungsreicher Musik

Los ging die offizielle Party um 20 Uhr, ab dann durften die Gäste nicht nur mit Schlittschuhen, sondern auch mit normalen Schuhen auf das Eis. Die Fläche wurde durch die hohe Nutzung schneller stumpf als sonst, so dass die Rutschgefahr kleiner war. Rainer Selle stand mit seinem DJ-Pult in der Mitte der Eisfläche, um ihn herum fuhren ca. 500 Gäste zu seiner Musik.

Kurz nach dem Beginn gab der seit 1989 auch als Eismeister aktive DJ den Startschuss für den Schaum. Vom Haupteingang aus gesehen im hinteren Drittel der Eisfläche war an der Hallendecke eine Schaummaschine angebracht. Zuerst „schneite“ es noch langsam herunter, nach kurzer Zeit strömte der Schaum in Massen von der Decke. Einige der Besucher verschwanden irgendwann unter dem Schaumberg, der zwischenzeitlich eine Höhe von fast zwei Metern erreichte.

Besucher toben sich unterschiedlich im Schaum aus

Während einige weiterhin ihre Runden auf dem Eis drehten, schmissen sich andere regelrecht in den Schaum und waren im Anschluss auch dementsprechend nass. Nach einer Stunde wurde der Spaß unterbrochen und die Eismaschine machte das Eis wieder befahrbarer. Einige der Eishelfer fungierten als Animateure und sorgten für Polonaisen und gemeinsames Rudern auf der Eisfläche zu „Aloha Heja He“.

Auf der anderen Seite der Fläche breitete sich die Schaummasse immer weiter aus und fand zu späterer Stunde sogar den Weg durch die geöffnete Bande. Die Eishelfer mussten den Schaum wieder auf die Eisfläche drücken, während immer wieder Besucher voller Schaum an ihnen vorbeigingen. Eismeister Daniel Warnack nahm die Situation gelassen: „Vor kurzem hatte wir hier eine Holy-Party mit Farben, wir haben später die Gummiböden kaum sauber bekommen. Auf den Schaum halten wir im Nachgang einfach einen Feuerwehrschlauch, dann fällt der Schaum einfach in sich zusammen.“

Einen Termin für die nächste Schaumparty in der Iserlohner Eissporthalle gibt es schon. Ende Februar nächsten Jahres soll sie stattfinden. „Das Programm dafür steht schon“, so Rainer Selle.

