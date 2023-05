Iserlohn: Fernwärmeleitung an der Baarstraße gebrochen

In einer Fernwärmeleitung, wie hier auf der Bild zu sehen, an der Baarstraße gibt es einen Bruch. Die Stadtwerke Iserlohn untersuchen jetzt die Schadstelle.

Iserlohn. An der Baarstraße untersuchen die Stadtwerke Iserlohn ein Leck der Fernwärmeleitung. Für die Reparatur muss die Versorgung unterbrochen werden.

An der Baarstraße in Iserlohn in unmittelbarer Nähe der Post gibt es einen Schaden an der Fernwärmeleitung. Das teilen die Stadtwerke Iserlohn am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr mit. Auch für Passanten ist der Schaden nicht zu übersehen: Es dampft aus einem nahe gelegenen Gullydeckel ordentlich.

Etwa ein bis zwei Stunden werden jetzt die Untersuchungen mindestens andauern, um festzustellen, welche Ausmaße der Rohrbruch hat und wo genau sich das Leck in den Leitungen befindet. Dann soll mit den Ausschachtungen begonnen werden, um den Bruch schnellstmöglich beheben zu können. Dazu müsse, so die Stadtwerke, allerdings 24 Stunden die Fernwärmeversorgung in Teilen der Iserlohner Innenstadt unterbrochen werden.

Welche Bereiche wann betroffen sind, werden die Stadtwerke Iserlohn im Laufe des Dienstags mitteilen, sobald die Untersuchungen abgeschlossen sind.

