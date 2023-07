Iserlohn: Feuerwehr befreit Person nach Unfall aus Auto

In Iserlohn verunglückte am frühen Mittwochmorgen ein Auto auf der Sümmerner Straße, Ecke Barendorfer Straße.

Iserlohn. Ein Auto ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen an der Sümmerner Straße auf die Seite gekippt. Die Feuerwehr befreite eine Person.

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 6 Uhr, gab es einen Verkehrsunfall an der Sümmerner Straße, Ecke Barendorfer Straße. Das Auto kippte auf die Seite in den Straßengraben.

Eine Person konnte sich nicht selbst aus dem Auto befreien und wurde von den Rettungskräften aus dem Auto gerettet. Die Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr und die Löschgruppe Sümmern. Die Straße war etwa eine halbe Stunde lang gesperrt.

