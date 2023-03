Iserlohn: Feuerwehr befreit Pony Frieda aus Loch

Die Feuerwehr Iserlohn hat am Sonntag ein Pony gerettet, das in ein Loch getreten war und sich nicht mehr von alleine befreien konnte.

Hennen. Tierischer Einsatz für die Feuerwehr: Sie befreite am Sonntag in Iserlohn-Hennen ein Pony aus einer misslichen Lage. Das war passiert.

Zu einem recht außergewöhnlichen Einsatz kam es am Sonntag um 15.20 Uhr für die Berufsfeuerwehr Iserlohn: Pony Frieda war verunglückt. Am Rauhkampweg war das Pony mit seinen Besitzern bei einem Spaziergang in ein Loch getreten, das ein entwurzelter Baum hinterlassen hatte. „Dabei fiel es auf die Seite und konnte durch den aufgeweichten Untergrund nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen“, berichtet Christian Althaus von der Feuerwehr.

Mit einem Tierhebegeschirr konnten acht Einsatzkräfte helfen. Sie führten ein Tuch unter Frieda hindurch und brachten sie, auch mit Hilfe der eigenen Kraft des Tieres, wieder in den Stand auf befestigtem Untergrund.

Ohne Blaulicht mit Geländewagen im Einsatz

„Um zum Einsatzort zu kommen, haben wir das benötigte Material vom Rüstwagen auf den Geländewagen geladen und sind damit den Radweg entlang bis zum Waldstück gefahren. Wir haben das Blaulicht ausgeschaltet, um das Pony nicht zu erschrecken“, so Althaus. Nach rund 45 Minuten konnten alle Beteiligten aufatmen, denn es gab ein Happy End: Pony Frieda war befreit, humpelte zwar ein wenig, war aber zur Freude der Besitzer ansonsten wohlauf.

