Iserlohn: Feuerwehr-Einsatz an Tankstelle – Betrieb gestört

Iserlohn. Die Feuerwehr wurde in Iserlohn zu einer Tankstelle gerufen. Ein Stromverteiler hatte sich entzündet, der Tankbetrieb wurde vorsorglich gestoppt.

Glimpflich ging ein Feuerwehr-Einsatz an einer Tankstelle in Iserlohn zu Ende: Die Einsatzkräfte wurden am Dienstag Nachmittag zu der Aral an der Dortmunder Straße alarmiert, weil ein Stromverteiler gebrannt hatte, berichtet die Feuerwehr. Schon nach einer halben Stunde war der Einsatz beendet.

Die Gefahr, dass sich Treibstoffe entzündeten, bestand nicht. Der Tankbetrieb war allerdings zwischenzeitlich eingeschränkt.

