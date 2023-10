Iserlohn: Feuerwehr-Großaufgebot in der Altstadt im Einsatz

Iserlohn. Eine Rauchentwicklung in einem Hochhaus in der Iserlohner Altstadt sorgte am Samstagabend für ein Großaufgebot der Feuerwehr. Das war die Ursache.

Großalarm für die Feuerwehr in Iserlohn: Am Samstagabend, kurz nach dem Brandeinsatz in Sümmern, musste die Feuerwehr erneut ausrücken. In einem Hochhaus an der Peterstraße meldeten Anwohner um 19.20 Uhr einen Wohnungsbrand.

Dichter Rauch drang aus der Eingangstür in den Flur des 12-stockigen Hauses. Insgesamt, so die Polizei, sind in dem Gebäude 123 Menschen gemeldet.

Auch deshalb wurden umgehend mit dem Löschzug der Berufsfeuerwehr mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr (Löschgruppen Bremke, Stadtmitte, Obergrüne, Untergrüne, Letmathe) und die Sondereinheit Funk zur mehrfachen Menschenrettung alarmiert. Insgesamt machten sich über 60 Einsatzkräfte auf den Weg in die Altstadt.

Vor Ort konnte dann schnell Entwarnung gegeben werden. In einer Wohnung im 10. Stockwerk sorgte angebranntes Essen im Backofen für eine starke Rauchentwicklung.

Um zu dem Ofen vordringen zu können, mussten die Einsatzkräfte die Wohnungstür sowie weitere Türen in der Wohnung gewaltsam öffnen. Die Räume wurden mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit.

Um 20 Uhr war der Einsatz beendet. Die Straße An der Schlacht war für etwa 40 Minuten nur einspurig befahrbar.

