Iserlohn: Feuerwehr-Großeinsatz mit Menschenrettung

Foto: Michael May

An der Brändström-Straße in Iserlohn ist die Feuerwehr im Einsatz, um Menschen aus dem Gebäude zu retten.

Iserlohn. Was genau an der Brändström-Straße in Iserlohn passiert ist, steht noch nicht fest. Die Feuerwehr muss Menschen retten.

Feuerwehr-Großeinsatz in Iserlohn: Die Feuerwehr ist damit beschäftigt, Menschen an der Brändström-Straße in Iserlohn zu retten.

Bisher bekannt ist, dass es einen Zimmerbrand in einer Erdgeschoss-Wohnung im Haus Nummer 24 gegeben hat. Bei Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich noch Menschen in dem Gebäude, eine Person muss reanimiert werden. Das Haus wird nach weiteren Personen abgesucht. Die Stadtwerke Iserlohn haben das Gas abgestellt. Die Straße ist gesperrt. Wir berichten weiter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn