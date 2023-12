Iserlohn: Feuerwehr löscht brennendes Dixiklo

Feuerwehreinsatz in Iserlohn: In der Nacht zu Sonntag brannte am Nußberg ein Dixiklo.

Iserlohn In der Hasenkampstraße am Nußberg meldeten mehrere Anrufer in der Nacht zu Sonntag einen Feuerschein. Die Feuerwehr rückte aus. Das ist passiert.

In der Nacht zu Sonntag gegen 2.55 Uhr riefen mehrere Anwohner der Hasenkampstraße am Nußberg in Iserlohn bei der Feuerwehr an und meldeten einen Feuerschein. Da aber niemand genauer sagen konnte, was genau brannte, rückte die Berufsfeuerwehr laut eines Sprechers unter der Alarmierung „Brand im Gebäude“ mit zehn Leuten aus.

Dixiklo und Warnbake brennen

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte jedoch fest, dass es sich bei dem Brand nicht etwa um ein Haus, sondern um ein brennendes Dixiklo und eine brennende Warnbake handelte. Die Feuerwehr löschte das Feuer, um 3.15 Uhr war der Einsatz beendet.

