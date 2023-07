Iserlohn: Feuerwehr löscht Feuer in Küche eines Wohnhauses

Iserlohn. Die Feuerwehr Iserlohn ist am Montag wegen einer Rauchentwicklung in einer Küche Zur Sonnenhöhe gerufen worden. Sie löschte das Feuer.

Am Montagmittag gegen 13.15 Uhr musste die Feuerwehr Iserlohn in den Ortsteil Steinhügel ausrücken. Dort kam es in einem Mehrfamilienhäuser in der Straße Zur Sonnenhöhe nach einer Stichflamme beim Kochen zu einer Rauchentwicklung in einer Küche.

Noch bevor sich der Brand ausbreiten konnte, wurden Teile der Küche durch Einsatzkräfte unter Atemschutz auseinander gebaut, ins Freie gebracht und kontrolliert. Die verkohlte Abzugshaube wurde abgelöscht.

+++ Lesen Sie auch: Ordnungsamt geht „Safe by Sound“ bei Demo an +++

Bei dem Feuer wurde laut Feuerwehr niemand verletzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn