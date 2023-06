Am Wachtelweg in Iserlohn brannte es am Sonntagmorgen in einer Garage.

Feuerwehr Iserlohn: Feuerwehr löscht Garagenbrand am Wachtelweg

Iserlohn. Einsatz für die Feuerwehr Iserlohn: Am Sonntagmorgen brannte es in einer Garage am Wachtelweg. Rauchmelder haben schlimmeres verhindert.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 7.13 Uhr meldeten Anwohner vom Wachtelweg, das aus einer Garage Rauch austritt. Als die ersten Kräfte des Löschzuges der Berufsfeuerwehr eintrafen, bestätigte sich die gemeldete Lage soweit, dass aus dem Dachbereich der Garage Rauch austrat und der akustische Alarm von Heimrauchmeldern zu hören war. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits alle Bewohner das Haus verlassen.

+++ Auch interessant: Iserlohner Shop-Betreiber betrügt Telekom um fast 60.000 Euro +++

Ein Angriffstrupp ging mit Atemschutzgeräten zur Brandbekämpfung vor. Im rückwärtigen Bereich der Garage konnte eine Luke zum Dach geöffnet werden, wodurch der Brandherd lokalisiert und abgelöscht werden konnte. Durch einen gezielten Wassereinsatz konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Abschließend wurde der betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Da durch geöffnete Fenster Brandrauch in das angrenzende Wohnhaus eingedrungen war, wurde dieses noch mit einem Überdrucklüfter belüftet. Die mit alarmierten Löschgruppen Ober- und Untergrüne konnten nach einer kurzen Zeit im Bereitstellungsraum abrücken. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe ist nun Aufgabe der Polizei Iserlohn.

Feuerwehr: Brandmelder retten Leben

Insgesamt befanden sich 25 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn sowie des Rettungsdienstes an der Einsatzstelle. An dieser Stelle weist die Feuerwehr noch einmal auf die Wichtigkeit von Rauchmeldern hin. Wäre der Einsatz in den Nachtstunden passiert, hätten die Anwohner den Brand unter Umständen nicht rechtzeitig bemerkt. Denn im Schlaf nehme der Mansch Gerüche wie Brandrauch nicht wahr und genau da würden Rauchmelder Leben retten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn