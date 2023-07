Iserlohn: Feuerwehr löscht Kellerbrand an der Sonnenhöhe

Die Feuerwehr Iserlohn wurde am Donnerstag zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Sonnenhöhe gerufen.

Iserlohn. Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Iserlohn ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Auch ein bettlägeriger Bewohner musste evakuiert werden.

Ein Kellerbrand an der Sonnenhöhe in Iserlohn hat am Donnerstagmorgen die Feuerwehr beschäftigt. Dass die Flammen auf übrige Stockwerke des Mehrfamilienhauses übergreifen, konnten die Einsatzkräfte verhindern. Was genau gebrannt hat, stand zunächst nicht fest.

Zwölf Personen konnten sich selbstständig ins Freie retten, ein bettlägeriger Bewohner wurde von der Feuerwehr aus dem Gebäude geholt. Zur Betreuung der Betroffenen wurde ein Bus aus Lüdenscheid angefordert.

Für Verärgerung haben zwei Autos gesorgt, die im Halteverbot vor dem Gebäude parkten. Im Notfall hätte das den Einsatz der Drehleiter deutlich erschwert.

