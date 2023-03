Iserlohn: Feuerwehr sucht Feuer in Wohngebäude am Sonnenweg

Ein vermeintlicher Kellerbrand hat am Donnerstagmittag die Feuerwehr am Sonnenweg in Iserlohn beschäftigt. Vier Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Iserlohn. Wegen eines vermeintlichen Kellerbrandes ist die Feuerwehr zum Sonnenweg in Iserlohn ausgerückt. Doch zunächst war dort kein Feuer zu finden.

Eine Rauchentwicklung an einem Wohnhaus am Sonnenweg in Iserlohn hat die Feuerwehr am Donnerstagmittag beschäftigt. Ausgerückt waren die Einsatzkräfte zu einem Kellerbrand, doch vor Ort war der Keller des Hauses zwar verraucht, doch ein Feuer war zunächst nicht auffindbar.

Als jedoch ein Luftzug durch die Räumlichkeiten ging, so beschreibt es der Einsatzleiter, flammte in einem Lichtschacht das Feuer wieder auf. Dort brannten einige Kartons. Aufgrund der besonderen Lage des Hauses sei scheinbar der Qualm in den Keller gezogen und habe sich dort ausgebreitet, sodass die Feuerwehr zunächst von einem Kellerbrand ausging. Eine knappe Stunde dauerte der Einsatz am Sonnenweg.

Vier Bewohner des Hauses, darunter ein Kind, wurden zur genaueren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, da sie bei der Flucht aus dem Haus Rauchgase einatmeten. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

