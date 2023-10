Die Feuerwehr wurde zu einem Kaminbrand in Sümmern gerufen.

Brand Iserlohn: Feuerwehr wird zu Brand in Sümmern gerufen

Iserlohn. Die Feuerwehr ist in Sümmern zu einem Kaminbrand gerufen worden. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort. Das ist bisher bekannt.

Die Feuerwehr wurde am Freitagabend zu einem Brand in die Straße Taigelbrand in Sümmern gerufen. Dort brennt es nach ersten Informationen hinter einem Kamin. Die Einsatzkräfte sind derzeit dabei, die letzten Glutnester abzubauen. Der Bezirksschornsteinfeger ist informiert und soll sich der Angelegenheit im Anschluss annehmen. Das Feuer ist unter Kontrolle und niemand wurde verletzt.

Wir berichten weiter.

