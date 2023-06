Iserlohn: Feuerwehreinsatz in der Wermingser Straße

Iserlohn. Feuerwehr und Polizei sind in der Wermingser Straße in Iserlohn im Einsatz. Dort wurde ein Brand gemeldet.

Polizei und Feuerwehr wurden am Dienstagabend gegen 21.50 Uhr in die Wermingser Straße in Iserlohn gerufen. Dort wurde ein Brand in einem Ladenlokal gemeldet. Über den Treppenraum hatte sich der Rauch auch in den Bereich von Wohnungen im Gebäude ausgebreitet. Fünf Personen wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Zwei Trupps der Feuerwehr waren für die Menschenrettung eingeteilt, während sich ein weiterer um die Brandbekämpfung kümmerte. Der Löschzug der Berufsfeuerwehr war ebenso vor Ort wie die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte. Insgesamt waren 35 Feuerwehrleute beziehungs Helfer vom Rettungsdienst zugegen. Die Löschgruppen in Bremke/Heide und Letmathe besetzten für potenziell notwendige Unterstützung die Hauptwache in Iserlohn. Die Stadtwerke wurde hinzugezogen, um im Gebäude Strom und Gas abzudrehen.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

