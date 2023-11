Iserlohn: Feuerwehreinsatz nach Brand an einer Couch

Am Sonntagvormittag landete zwischen den Kreisverkehren „An der Schlacht“ in Iserlohn der Rettungshubschrauber Christoph 8 aus Lünen.

Iserlohn Die Feuerwehr rückte in Iserlohn zu einem Brandeinsatz aus, weil es zu einem Feuerausbruch in einer Wohnung gekommen war. Eine Couch brannte.

Die Feuerwehr rückte am Sonntagmorgen, 12. November, um 8.18 Uhr zu einem Wohnungsbrand im Mühlentor in Iserlohn aus. Dort war an einer Couch ein Feuer ausgebrochen, das eine Person verletzt hat. Sie musste mit dem Helikopter in eine Spezialklinik geflogen werden. Eine weitere Person kam in ein Krankenhaus im Kreis Unna. Die Feuerwehr löschte das Feuer und konnte den Einsatz nach anderthalb Stunden beenden. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Löschgruppe Mitte, der Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie ein Fahrzeug aus der Löschgruppe Obergrüne.

