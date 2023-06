Iserlohn: FKK-Schwimmen im Heidebad wird wiederholt

Iserlohn. Viele Besucher kamen beim ersten FKK-Schwimmen im Iserlohner Heidebad nicht. Der Schwimmverein hofft auf neue Besuchergruppen beim neuen Termin.

Das am 19. Juni erstmals angebotene FKK-Schwimmen im Heidebad wird wiederholt – und zwar in dieser Saison noch weitere zwei Male, immer am ersten Montag des Monats, 3. Juli und 7. August, jeweils von 20 bis 21.30 Uhr. Grund sei die durchweg positive Resonanz der Besuchenden der Erstauflage, wie I95-Geschäftsführer Ralf Brinkschulte am Donnerstag erklärt. Zwar sei die Besucherzahl mit zehn Personen überschaubar gewesen. „Acht der Personen haben wir aber nicht gekannt – und alle waren begeistert“, so Brinkschulte.

Neue Besucher für das FKK-Schwimmen in Iserlohn gewinnen

Wie auch andere Eventangebote sei das FKK-Baden eine gute Möglichkeit, neue Besuchergruppen zu erschließen und müsse sich auch erst herumsprechen. Wie berichtet, werden bei der Veranstaltung, um einen geschützten Raum zu schaffen, Sichtschutzwände im Eingangsbereich aufgebaut und es gilt – wie sonst auch – absolutes Foto-Verbot. Unerwünschte Blicke für die Besuchenden soll es nicht geben.

