Iserlohn: Flammen schlagen meterhoch in Nachthimmel

Meterhoch schlugen die Flammen am Samstagabend in den Nachthimmel von Iserlohn.

Iserlohn. Am Samstagabend musste die Feuerwehr in Iserlohn zu einem Feuer in einem Kleingarten ausrücken. Eine Gartenlaube brannte komplett nieder.

Heller Feuerschein am Samstagabend in Iserlohn: Um 20.14 Uhr meldeten Anwohner einen Brand in Richtung der Kleingartenanlage zur Sonnenhöhe. Bereits auf der Schlesischen Straße waren die Flammen sichtbar, die allerdings aus einem Kleingarten im Anfangsbereich der Straße Im Lau meterhoch in den Nachthimmel schlugen.

Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr, die zusammen mit der Löschgruppe Stadtmitte alarmiert wurde, stand eine Gartenlaube bereits in Vollbrand. Zunächst war unklar, ob sich noch Personen in der Hütte aufgehalten haben. Später gab Einsatzleiter Eike Schmale aber Entwarnung, die Besitzer sind unversehrt aufgetaucht.

+++ Lesen Sie auch: Bismarckturm Iserlohn - So steht es um das Wahrzeichen +++

Unter Atemschutz gelang es der Feuerwehr schnell, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Eine Ausbreitung des Feuers konnte dadurch verhindert werden. Die etwa 25 Quadratmeter große Gartenlaube war allerdings nicht zu retten und ist komplett niedergebrannt. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Abend noch keine Angabe machen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Die Gartenhütte ist komplett ausgebrannt. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Weiterer Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr

Die Feuerwache an der Dortmunder Straße wurde während des Einsatzes von der Löschgruppe Bremke/Iserlohner Heide und der Drehleiter aus Letmathe besetzt. Die Wachbesetzung musste um 21.30 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Gewerbehalle an der Kastanienallee ausrücken. Dort konnte kein Feuer festgestellt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn