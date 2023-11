Iserlohn: Frau (76) wurde im Supermarkt bestohlen

Iserlohn In Iserlohn wurde einer Frau in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring die Handtasche geklaut. Sie hing an ihrem Rollator.

Eine 76-Jährige war am Donnerstagmittag, 23. November, gegen 12 Uhr, in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring in Iserlohn einkaufen. Währenddessen hatte sie ihre Handtasche über den mitgeführten Rollator gehangen. An der Kasse stellte sie wenig später das Fehlen der gesamten Tasche samt Inhalt fest. Vom Diebstahl hatte sie nicht gemerkt. Die Polizei weist daraufhin, Taschen niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Dieben reichen oftmals schon kurze Augenblicke für einen Diebstahl.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn