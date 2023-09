Die Polizei in Iserlohn nahm eine betrunkene Randaliererin in Gewahrsam.

Polizei Iserlohn: Frau randaliert in Innenstadt – Nacht in Gewahrsam

Iserlohn. Eine betrunkene 32-Jährige hat am Donnerstag in der Innenstadt von Iserlohn randaliert. Die Nacht musste sie in Polizeigewahrsam verbringen.

Eine 32 Jahre alte Frau hat am Donnerstag in der Innenstadt von Iserlohnrandaliert. Das berichtet die Polizei. Wegen ihres aggressiven Verhaltens wurde die Iserlohnerin über Nacht in Gewahrsam genommen.

Die alkoholisierte Frau zerstörte gegen 16.40 Uhr den Aufsteller eines Geschäfts an der Unnaer Straße und warf ausgestellte Trinkgläser auf den Boden. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizisten verhielt sich die Frau weiterhin verbal aggressiv, so dass sie mit auf die Wache genommen wurde.

