Iserlohn: Frau verletzt sich bei Rad-Zusammenstoß schwer

Zu einem Unfall ist es am Freitagmorgen an der Baartstraße gekommen.

Iserlohn. Eine 48-jährige Radfahrerin wird in Iserlohn am Freitagmorgen gegen kurz vor 6 Uhr an der Baarstraße schwer verletzt. Das ist passiert.

Eine 48-jährige Radfahrerin aus Iserlohn ist laut Polizei am Freitagmorgen bei einem Unfall an der Baarstraße laut Polizei schwer verletzt worden. Sie wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Ereignet hatte sich der Unfall gegen 5.45 Uhr. Die 48-Jährige war mit ihrem Rad auf dem Fuß- und Radweg im Bereich Barendorf in Fahrtrichtung Sümmern unterwegs. Dort übersah sie offenbar einen entgegenkommenden 31-jährigen Iserlohner, der mit seinem Rad in Richtung Iserlohn unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß. Während sich die 48-Jährige schwer verletzte, erlitt der 31-Jährige nur leichte Verletzungen. Auf welcher Straßenseite sich der Unfall ereignete, geht aus dem ersten Bericht der Polizei nicht hervor.

