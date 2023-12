Iserlohn: Freikarten für Löffel-Event mit „Taste“-Kandidaten

Iserlohn Der IKZ verlost zwei Karten für ein exklusives Dinner, das unter anderem von „Taste“-Siegerin Mona Hiermaier im Iserlohner „Qwörk“ gekocht wird.

Kandidaten von „The Taste“ werden demnächst nach Iserlohn kommen, um beim exklusiven Löffel-Event in der Küche des „Qwörk“ zu zaubern. Für den Zweitplatzierten Daniel Schymkowitz wird es ein Heimspiel. Dazu gesellen wird sich die Staffelsiegerin Mona Hiermaier, auch Finalist Michi Schurr wird dabei sein, und Hannes Maltzan komplettiert das Quartett.

Am Samstag, 16. März, werden sie an der Oberen Mühle in entspannter Atmosphäre ihre Köstlichkeiten zaubern, die dann auf den aus der Show bekannten Löffeln serviert werden. Über den Abend verteilt wird es für jeden Gast 16 Löffel geben. Die Köchin und die Köche lassen sich bei der Zubereitung gern über die Schulter schauen.

Wir verlosen zwei Karten für den Abend. Wer dabei sein will, schreibt eine E-Mail mit dem Stichwort „Löffel“ an red.iserlohn@ikz-online.de oder eine Postkarte an den Iserlohner Kreisanzeiger, Theodor-Heuss-Ring 4-6, 58638 Iserlohn. Einsendeschluss ist am 31. Dezember, 12 Uhr. Wer sich nicht auf Fortuna verlassen möchte oder kurzfristig noch ein Geschenk benötigt, kann die Karten zum Preis von 137,50 Euro, darin sind auch die Getränke enthalten, per E-Mail an julia@qwoerk.de oder über die Facebook- und Instagramseiten des „Qwörk“ bestellen.

Nach wie vor läuft auch die Verlosung von Daniel Schymkowitz zugunsten der Iserlohner Tafel. Wer ihn als Koch bei sich zu Hause oder bei Freunden in der Küche stehen haben möchte, kann noch bis zum 31. Dezember zehn Euro mit dem Verwendungszweck „Der Daniel kocht“ und Angabe des Namens sowie Telefonnummer auf das Konto DE82 4455 0045 0004 0090 64 überweisen

