Iserlohn: „FriedensPlenum“ lädt am Freitag zur Kundgebung

Das FriedensPlenum Iserlohn lädt am Freitag zu einer Kundgebung ein.

Iserlohn. „Nein zum Terror – Wege zu Frieden und Verständigung im Palästinakonflikt suchen“, lautet das Motto

Das „FriedensPlenum“ Iserlohn ruft zu einer Kundgebung auf am Freitag, 13. Oktober,17 Uhr auf dem Alten Rathausplatz. Das Motto der Kundgebung lautet: „Nein zum Terror! Gedenken an die getöteten zivilen Opfer. Wege zu Frieden und Verständigung im Palästinakonflikt suchen.“

Das FriedensPlenum ist laut eigener Mitteilung besonders erschüttert davon, dass Gäste eines friedlichen Konzertes durch Terroristen der Hamas getötet, verletzt und verschleppt worden sind. Bürgermeister Joithe, Vertreter von Parteien und Kirchen sind um Redebeiträge gebeten worden.

„Als Friedensgruppe bitten wir alle Menschen in Iserlohn um ihre Beteiligung an der Kundgebung, die ihre Trauer über das brutale Töten von unbewaffneten Menschen ausdrücken und sich gegen Gewalt und Hass aussprechen wollen“, heißt es in der Einladung.

