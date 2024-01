Iserlohn: Friedensplenum ruft zu Anti-Rassismus-Demo auf

Das Friedensplenum ruft zu einer Anti-Rassismus-Demonstration in Iserlohn auf.

Iserlohn Das Friedensplenum Iserlohn ruft zu einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus auf. Auslöser ist das Bekanntwerden eines Neonazi-Geheimtreffens.

Nachdem ein Geheimtreffen öffentlich wurde, bei dem Rechtsradikale unter anderem auch mit Vertretern der AfD Pläne für eine Deportation von Menschen mit Migrationshintergrund schmiedeten, ruft das Friedensplenum in Iserlohn zu einer Kundgebung gegen rassistisches Gedankengut auf. „Wir wollen uns auch in Iserlohn dagegen stellen und unsere Verbundenheit miteinander klar und deutlich zeigen“, heißt es in dem von Andreas Demke und Detlev Paul unterzeichneten Aufruf.

Die Demonstration findet am Freitag, 19. Januar, um 16.30 Uhr auf dem Alten Rathausplatz statt. Eingeladen sind „alle gutwilligen und demokratisch gesinnten Menschen“. Die Kundgebung hat das Motto „Lasst uns mit ,diesen Deutschen‘ nicht allein“.

Als Redner haben der Vorsitzende des Iserlohner Integrationsrates, Ayman Alaiz, und Bürgermeister Michael Joithe zugesagt. Dann soll möglichst vielen Menschen die Möglichkeit gegeben werden, ihre Erfahrungen oder Besorgnisse zum Ausdruck zu bringen. Das Friedensplenum bittet die Menschen, die etwas beitragen möchten, um eine vorherige Rückmeldung unter info@friedensfestival.de.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Die Veranstalter machen klar: „Die schweigende Mehrheit darf auch in Iserlohn nicht schweigen, sondern soll sich klar gegen Rassismus und für das friedliche und freundliche Zusammenleben und den Erhalt der Demokratie in unserer Stadt und unserem Land einsetzen. Dafür veranstalten wir diese Kundgebung. Rassismus ist keine Meinung. Rassistischen Sprüchen und Plänen muss von vielen Menschen widersprochen werden.“

Nach dem Bekanntwerden des Geheimtreffens hatte es deutschlandweit schon in den vergangenen Tagen zahlreiche Kundgebungen gegen Rechtsextremismus mit insgesamt mehreren zehntausend Teilnehmern gegeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn