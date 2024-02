Iserlohn: Fünf Unfälle und 10.000 Euro Schaden

Iserlohn Die Polizei meldet mehrere Vorfälle am Wochenende in Iserlohn mit insgesamt 10.000 Euro an Sachschäden. Das ist in den letzten Tagen passiert.

In ihrem Bericht vom Sonntag meldet die Polizei fünf Unfälle in Iserlohn mit einem Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro in den vergangenen Tagen.

Bereits am Freitag gegen 14.30 Uhr befuhr eine 30-jährige Iserlohnerin mit ihren beiden Kindern (6 und 3 Jahre alt) die Seilerseestraße in Fahrtrichtung Iserlohn-Zentrum. Etwa auf Höhe der Eissporthalle musste die Iserlohnerin laut Bericht der Polizei verkehrsbedingt ihren Pkw bis zum Stillstand abbremsen. Eine 66-jährige Iserlohnerin erkannte dies zu spät, konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen und fuhr mit ihrem Pkw dem der 30-jährigen Iserlohnerin auf. Die 30-Jährige und ihre beiden Kinder wurden durch den Auffahrunfall leicht verletzt und wurden durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden hier betrug 8000 Euro.

Zu weiteren Unfällen – hier aber ohne Personenschäden – kam es am Wochenende unter anderem an Barbarossastraße und Hohler Weg.

