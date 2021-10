Iserlohn: Fünftklässler pflanzten Obstbaumwiese

Iserlohn. Schulunterricht kann schweißtreibend sein, und das muss nicht zwangsläufig nur im Sportunterricht der Fall sein.

In der letzten Woche vor den Herbstferien haben sich die Fünftklässler des Märkischen Gymnasiums mit Spaten und Schaufeln bewaffnet, um auf der großen Freifläche hinter dem Schulgebäude am Hemberg tiefe Löcher für vier Apfelbäume zu pflanzen – für jede Klasse einen.

Das Thema Nachhaltigkeit ist auch am MGI schon lange nicht mehr aus der Tagespädagogik wegzudenken. In vielen Fächern wird dieses Thema groß geschrieben – die Kinder sollen lernen, sich mit der Umwelt zu identifizieren. In einem Unterrichtsprojekt wurden vor drei Jahren Schulbienenvölker angesiedelt und auch schon der erste Honig geerntet. Eine Bienenweide wurde angelegt, Insektenhotels gebastelt und auf dem gesamten Schulgelände aufgestellt sowie ein Naturzaun aus Totholz errichtet. Naturschutz pur im Schatten des Schulgebäudes aus grauem Beton.

Auf der großen Freifläche hinter dem Schulgebäude haben Lehrer und Schüler einen Naturzaun aus Totholz errichtet. Foto: Michael May / IKZ

„Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr bereits die ersten Äpfel ernten können“, sagt Kristin Pauli, Projekt-Initiatorin und Fachlehrerin Biologie des MGI. Die Fünftklässler waren schnell für diese Aktion zu begeistern und sammelten eigenständig Geld für die Anschaffung der Apfelbäume – im übrigen alles alte Apfelsorten. Denn neben ihrem besonderen Aroma sind diese auch aufgrund ihrer gesundheitlichen Vorteile interessant.

Vor der Pflanzaktion haben die Schüler den Stiftungshof in Kalthof besucht, dort die Streuobstwiese kennengelernt und selbst Apfelmus gekocht und Apfelsaft gepresst. „Wir waren zum ersten Mal auf dem Stiftungshof“, sagt Klassenlehrerin Kirsten Reiche, „ich könnte mir auch in Zukunft eine Kooperation vorstellen“.

Viel Platz für weitere nachhaltige Projekte

Mit Feuereifer ging es demnach in der vergangenen Woche am Hemberg zu, denn auch hier will man in ein paar Jahren große Ernten einfahren. Und man merkt den Kindern an, dass sie sich bereits jetzt schon mit ihrem Baum identifizieren. „Ich finde es gut, dass sich das MGI für die Umwelt einsetzt“, sagt Raphael aus der 5a, der sich auch nach der Schule um die Bäume kümmert und sie gießt. Überhaupt sind die Kinder für ihre Bäume selbst verantwortlich. „Der SIH unterstützt das Projekt nur mit fachlicher Beratung und Werkzeugen“, sagt Gartenbautechniker und Gärtnermeister Eckehardt Schröder. Auch um das Beschneiden der Bäume im Frühjahr werde man sich kümmern.

Damit sie auch noch in ein paar Jahren wissen, welcher Baum der ihre ist, wurde neben jedem Gewächs ein Schild mit der Sortenbeschreibung und der möglichen Verwendung des Apfels aufgestellt. „Der Baum steht noch, wenn wir Abitur gemacht haben“, bringt es Lena aus der 5a auf den Punkt. Und auch danach kann es sehr gut sein, dass sich die Schüler als Ehemalige an ihrem Klassenbaum einmal wiedertreffen.

Auf der Grünfläche hinter dem Schulgebäude ist noch genügend Platz, um weitere nachhaltige Projekte zu realisieren. „Wir haben viele Ideen, aber es fehlt oft an Zeit“, sagt Kirsten Reiche. Trotzdem konnte schon ein weiteres Projekt beendet werden: Auf dem Stiftungshof haben die Schüler der 6a „Bienenpralinen“ erstellt. Diese Kugeln mit Wildblumensamen sollen nach dem Herbstferien unter den frisch gepflanzten Apfelbäumen verteilt werden.

Die vier Apfelbäume werden nicht lange alleine bleiben: Das Projekt wird in den kommenden Jahren fortgesetzt, so dass allmählich eine Obststreuwiese aus verschiedenen Gehölzen wie Birne oder Kirsche entsteht. Wenn es nach Lehrerin Kirsten Reiche geht, sollten im nächsten Jahr Pflaumenbäume gepflanzt werden.