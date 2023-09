Iserlohn: Gefährliche Körperverletzungen bei Schlägereien

Iserlohn. Zu mehreren Schlägereien kam es in Iserlohn. Die Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung. So kam es dazu:

Vor einer Gaststätte an der Karlstraße in Iserlohn kam es am frühen Samstag, 9. September, zu einer Schlägerei wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach zunächst verbalem Streit soll ein Iserlohner (20) auf zwei Personen eingeschlagen und getreten haben. Beide kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei erteilte einen Platzverweis und ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zu einer weiteren Schlägerei kam es am Abend auf der Mendener Straße zwischen zwei Personengruppen. Die Hintergründe sind noch unklar. Drei Personen (17 und 18 Jahre) wurden leicht verletzt. Polizeibeamte erteilten zehn Platzverweise. Nun wird wegen gefährlicher Körperverletzung gegen fünf Personen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren ermittelt.

