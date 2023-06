Iserlohn: Geldbörse beim Einkauf aus Jackentasche gestohlen

Iserlohn. Einer 71-Jährigen ist beim Einkauf in Iserlohn das Portemonnaie gestohlen worden. Die Polizei warnt erneut vor Taschendieben in Discountern.

Eine 71-jährige Iserlohnerin ist am Mittwoch beim Einkaufen in einem Discounter an der Mendener Straße in Iserlohn bestohlen worden.

Während sie ab etwa 11.30 Uhr durch den Laden lief, steckte laut Polizeibericht ihre Geldbörse in einer ihrer äußeren Jackentaschen. Als sie gegen 11.50 Uhr bezahlen wollte, war das Portemonnaie jedoch weg. Sie hatte keine verdächtigen Beobachtungen gemacht.

Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht beim Einkauf: Taschendiebe suchen vor allem in heimischen Discountern nach ihren meist älteren Opfern. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden – zum Beispiel in Innentaschen von Jacken.

