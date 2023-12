Iserlohn: Geparkte Autos beschädigt – Verursacher flüchten

Iserlohn An der Baar- und der Galmeistraße in Iserlohn wurden geparkte Autos von Unbekannten beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Mit zwei Unfallfluchten, die sich in Iserlohn ereignet haben, ist die Polizei laut ihrem Bericht beschäftigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 14.55 Uhr, den an der Baarstraße geparkten roten Toyota Yaris einer 23-jährigen Iserlohnerin am linken Außenspiegel und entfernte sich, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Der Schaden liegt bei etwa 100 Euro.

Fall Nummer zwei könnte schon ein paar Tage länger zurückliegen: Zwischen dem 5. und 8. Dezember wurde ein an der Galmeistraße vor dem Haus Nummer 33 abgestellter grauer 6er BMW eines 51-jährigen Iserlohners am linken Außenspiegel beschädigt. Auf etwa 2000 Euro schätzt die Polizei, die Zeugen um Hinweise bittet, den Sachschaden.

