Iserlohn: Geparkter Pkw beschädigt – Verursacher flüchtet

Iserlohn. Ein auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes in Iserlohn geparkter Pkw ist stark beschädigt worden. Der Unfallverursacher flüchtete.

Auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes, Reiterweg 2, in Iserlohn ist am Mittwoch, 19. Juli, zwischen 11.55 und 12.10 Uhr ein dort geparkter, weißer Toyota Aygo an der linken Seite nicht unerheblich beschädigt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Laut Bericht der Polizei entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug, vermutlich einem schwarzen Pick-Up, von der Unfallstelle in unbekannte Richtung, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02371/9199-7105 zu melden.

