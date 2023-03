Lesen Iserlohn: Gesamtschule Seilersee will Lesekompetenz steigern

Iserlohn. Die Gesamtschule Seilersee und die Stadtbücherei unterschrieben einen Kooperationsvertrag, der Lesekompetenzen fördern soll. Das steckt dahinter.

„Lesen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um in unserer Gesellschaft zurechtzukommen. Und ihr seid nun Zeugen“, so Gesamtschule Seilersee Schulleiter Daniel Asmuth, der zusammen mit Stadtbücherei-Mitarbeiterin Silke Budde im Beisein einer 6. Klasse einen Kooperationsvertrag unterschrieb.

Mit diesem Vertrag erweitern und vertiefen die Stadtbücherei Iserlohn und die Gesamtschule Seilersee den Kontakt und ihre Zusammenarbeit mit dem wichtigen Ziel der Entwicklung und Förderung der Lese- und Informationskompetenz der Schülerinnen und Schülern. Durch Klassenführungen mit dem iPad und kreative Veranstaltungsformate trägt die Stadtbücherei dazu bei, dass Lesen bei Kindern und Jugendlichen nicht als Verpflichtung, sondern als Spaß und etwas Sinnvolles erlebt werden kann – ein wichtiger Aspekt der Lesekompetenz. Die Gesamtschule wiederum sieht regelmäßige Besuche in der Bibliothek als festen Bestandteil des Unterrichts an. So werden die Schülerinnen und Schüler mit dem Angebot der Stadtbücherei vertraut gemacht und erleben diese auch als außerschulischen Lernort.

Schüler lernen Bücher in der Stadtbücherei Iserlohn aus

Damit auch der Spaß bei dem „Vertragstermin“ nicht zu kurz kam, hatte Stadtbücherei-Mitarbeiterin Jutta Kolander ein Bücherrätsel-Quiz für die Schülerinnen und Schüler vorbereitet. Anhand kurzer Textstellen aus aktuellen oder aus der Kindheit bekannten Titeln versuchten die Mädchen und Jungen begeistert herauszufinden, um welches Buch es sich handelte. Das Stöbern in der Kinderbücherei und Ausleihen neuer Lektüre rundete den Besuch in der Stadtbücherei am Alten Rathausplatz ab.

