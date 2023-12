Iserlohn: Gesicht der Märkischen Bank sagt Tschüss

Der Filialleiter der Märkischen Bank in Iserlohn, Harald Schepper, geht in den Ruhestand.

Iserlohn Nach fast zwei Jahrzehnten als Filialdirektor der Märkischen Bank in Iserlohn geht Harald Schepper an diesem Freitag in den Ruhestand.

An diesem Freitag wird er das letzte Mal in offizieller Funktion durch die Iserlohner Kundenhalle gehen, zur Treppe, die in die oberen Etagen führt, wird an seinem Schreibtisch, der schon ein paar Tage vor seinem letzten Arbeitstag sehr aufgeräumt ist, Platz nehmen und neben dem Abarbeiten der letzten Vorgänge und dem Einpacken der persönlichen Dinge sicher noch mal auf die vergangenen fast zwei Jahrzehnte zurückblicken: Mit Filialdirektor Harald Schepper geht „das Gesicht der Märkischen Bank vor Ort“, wie ihn Vorstandsmitglied Achim Hahn beim Empfang zur Verabschiedung genannt hat, in den Ruhestand.

Mehr als die Hälfte seines Berufslebens hatte der gebürtige Iserlohner, der viele Jahre in Letmathe gelebt hat und nun schon lange in Sümmern heimisch ist, zuvor bei der Commerzbank verbracht: Nach der klassischen Lehre zum Bankkaufmann 1978 hatte Schepper in der Kreditabteilung im damaligen Gebäude am Poth gearbeitet. Im Anschluss an eine Trainee-Ausbildung 1989 ging es nach Dortmund in die dortige Kreditabteilung der Commerzbank, bevor ihm zwei Jahre später die Leitung der Letmather Filiale anvertraut wurde. Es folgte im Jahr 2000 ein kurzes Intermezzo als Abteilungsdirektor Individual- und Gewerbekunden in Dortmund. „Dann hatte ich das Glück, dass die Leitung der Filiale am Poth frei wurde“, berichtet der 64-Jährige. Und warum dann nicht mal vier Jahre später und nach mehr als 26 Jahren bei der Commerzbank der Wechsel zu einer Genossenschaftsbank? „Das lag an einem Anruf des damaligen Vorstandsmitglieds und späteren Vorstandsvorsitzenden der Märkischen Bank, Hermann Backhaus“, erinnert sich Schepper. „Und an den netten Gesprächen mit seinen Kollegen Reibert und Becker.“ Und so wie Schepper das erzählt und betont, merkt man, dass bei einem kleineren, genossenschaftlich organisierten Kreditinstitut ein anderes, ein viel persönlicheres Arbeitsklima herrscht als bei einer doch stark auf die Zentrale in Frankfurt fokussierten Großbank.

Mitten in der Umbauphase gekommen

Am damaligen unteren (inzwischen gibt es ja nur noch einen) Schillerplatz kam Schepper dann mitten in der großen Umbauphase. „Das war zuvor schon etwas altbacken und anschließend aber eine hochmoderne Filiale“, erzählt Schepper. Umgebaut, und zwar strukturell, wurde auch seitdem immer wieder – und wird auch noch immer weiter: Die einstigen Filialen in Dröschede, Nachrodt und der Grüne (letztere besteht aber zumindest als SB-Standort mit Automaten weiter) sind ein „Opfer“ der Veränderungen im Kundenverhalten und der zunehmenden Digitalisierung. „Ich finde aber, das ist ein hinnehmbares Opfer angesichts der von Dröschede und der Grüne aus nur drei Kilometer entfernten Filiale in Letmathe“, sagt Schepper. Auch die Filiale in Sümmern wird bekanntlich Ende März 2024 ihre Pforten schließen (wir berichteten). Dort werde dann aber bis dahin in einem modernen Container ein SB-Standort eingerichtet.

Mit dieser Lösung trägt man vor allem dem immer gewaltiger werdenden Problem der Geldautomaten-Sprengungen Rechnung, bei denen – wenn wie in Sümmern darüber Mietwohnungen sind – Menschen in Gefahr geraten können. Großes Glück sei es gewesen, dass die Automaten-Sprenger im Juni 2018 in eben jener Filiale mit ihrem Versuch scheiterten, und zwar eine Menge Sach-, aber keinen Personenschaden anrichteten, obwohl eine Mieterin genau über dem Automaten ihr Schlafzimmer hat.

Der Wirtschaftsinitiative Iserlohn bleibt er noch erhalten

Viel lieber erinnert sich Schepper bei seinem Blick zurück auf fast zwei Jahrzehnte da dann doch an die vielen guten Kontakte zu Kunden – von denen er übrigens nicht wenige, wie auch einige Mitarbeiter, von der Commerzbank mit „rübergezogen“ habe –, an sein 17-köpfiges Team im Iserlohner Kompetenzcenter und in den Filialen („Das war eine sehr gute Mannschaft, die immer voll mitgezogen hat und auf die ich mich verlassen konnte.“), und er erinnert sich gerne an das, was in seinem Beruf an seiner Position noch wichtig war: das Kontakteknüpfen und Netzwerken bei Veranstaltungen und Events wie zum Beispiel dem Campus Symposium. In der früheren Iserlohner Werbegemeinschaft war Schepper zudem aktiv, im Beirat der Wirtschaftsinitiative Nordkreis (WIN) ist er bis heute, und in der Wirtschaftsinitiative Iserlohn (WIS) hat er sich jüngst für zwei weitere Jahre als Schatzmeister wählen lassen.

Es wird dann wohl auch ein wenig ein „Unruhestand“ ab diesem Freitag. Denn neben dem Radfahren, das der früher viele Jahre aktive Handballer inzwischen sehr gerne betreibt, und dem Bergsteigen („Mit Seilschaft auf mehr als 4000 Meter Höhe“) sind es vor allem die Reisen, die er mit seiner Frau nun geplant hat. Auch wenn sie schon viel gemeinsam – und früher natürlich auch mit ihrem Sohn – auf der Welt unterwegs waren, gebe es da doch noch das eine oder andere Fleckchen, das jetzt noch besucht werden soll.

Das war eine sehr gute Mannschaft, die immer voll mitgezogen hat und auf die ich mich verlassen konnte. Harald Schepper - scheidender Filialdirektor der Märkischen Bank

So steht unter anderem der Osten Australiens auf der Wunschliste mit den Reisezielen (im Westen des Kontinents waren sie bereits), und auch Botswana, das sie schon einmal während einer Tour durch mehrere afrikanische Länder kennen gelernt haben, soll nun noch mal genauer erkundet werden.

