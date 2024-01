Iserlohn: Gesundheitsvorträge im Sonnentreff – die Termine

Dr. Jamal Driouch, Chefarzt für die Allgemein- und Viszeralchirurgie am St.-Elisabeth-Hospital in Iserlohn, gehört zu den Referenten in der Reihe der Gesundheitsvorträge im Sonnentreff.

Iserlohn Auch 2024 gibt es wieder zahlreiche Gesundheitsvorträge in der Städtischen Begegnungsstätte Sonnentreff in Iserlohn. Welche Ärzte mit dabei sind.

Auch 2024 wird es wieder die Gesundheitsvorträge in der Städtischen Begegnungsstätte Sonnentreff, Sonnenweg 5a, in Iserlohn geben. Diese finden regelmäßig an einem dritten Mittwoch im Monat von 15 bis etwa 16.30 Uhr statt. Veranstalter ist Continue, der ehrenamtliche Dienst der Stadt Iserlohn. Organisator ist regelmäßig der ehrenamtliche Mitarbeiter Friedhelm Leppert. Und er hat jetzt alle Termine für das neue Jahr unter Dach und Fach.

Start ist am 17. Januar: An diesem Tag kommt Privatdozent Dr. Karsten Schulmann (Leitender Arzt der Onkologie und Facharzt für Innere Medizin und Hämatollgie in der DGD-Lungenklinik Hemer). Sein Thema lautet „Lungenkrebs – Risikofaktoren, Früherkennung, Diagnose und Therapie.“

Am 21. Februar wird die Kriminal-Hauptkommissarin Petra Zindler (Polizei Märkischer Kreis) referieren zum Thema „Gefahren am Telefon über Festnetz oder Handy, auch per Mail“. Dieser Bereich sei aktuell sehr brisant, heißt es in der Ankündigung

Dr. Jamal Driouch (Chefarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie am St.-Elisabeth-Hospital Iserlohn) spricht am 20. März über „Sodbrennen und Reflux – Ursache, Symptome und Behandlung“.

Im Monat darauf, am 17. April, kommt Besuch aus dem Bethanien-Krankenhaus. Oberarzt Hakan Kaylant (Facharzt für Innere Medizin und Geriatrie) behandelt das Thema „Kann ich Stürzen vorbeugen? Aspekte aus geriatrischer Sicht.“

Das Thema am 15. Mai lautet: „Wie läuft die Organspende ab?“ Referenten sind Kathrin Troche und René Elsässer aus Iserlohn. Sie haben vor langer Zeit mit anderen eine Gesellschaft gegründet, die aufmerksam auf die Organspende machen will und die teilweise selbst betroffen sind.

Am 19. Juni gibt es wieder das Angebot eines Besuches im Hospiz Mutter Teresa in Letmathe. Die Heimleitung gibt Bericht und stellt die Einrichtung vor. Maximal dürfen 15 Personen mit. Anmeldungen können ab sofort bei Friedhelm Leppert unter 02371/7837007 erfolgen.

Im Juli ist dann Sommerpause in der Städtischen Begegnungsstätte. Am 21. August ist Dr. Pieter Roelvink (Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie in der DGD-Stadtklinik Hemer) zu Gast. Er referiert über „Parkinson – eine chronische Erkrankung des Nervensystems“.

Beim 10-jährigen Gesundheitsvorträge-Jubiläum am 18. September ist Dr. Alexander Höfle (Facharzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie in der Praxis Dr. Schoppmann in Hohenlimburg) dabei. Er wird über „Es gibt mehr als Hämorrhoiden am Po“ sprechen.

Am 16. Oktober steht um 15 Uhr ein Besuch in der Gerontotechnik, Max-Planck-Straße 5, Iserlohn, an. Christina Thamm führt durch die große Ausstellung mit Hilfeangeboten für die Hauseinrichtungen und natürlich auch Hilfsgeräten wie Rollatoren und so weiter. Maximal können 20 Personen teilnehmen. Sie müssen sich unter 02371/7837007 vorher anmelden.

Der letzte Vortrag im Jahr 2024 findet am 20. November statt. Dr. Karsten Knizia (Chefarzt des Fachbereichs Wirbelsäulenchirurgie/-orthopädie in der DGD-Stadtklinik Hemer) klärt auf über „Vorbeugung und Behandlung von Osteoporose und osteoporotischen Brüchen“.

Jeder ist zu allen kostenlosen Veranstaltungen eingeladen. Es ist auch immer Gelegenheit, Fragen an die Referenten zu richten. Die einzelnen Vorträge werden auch jeweils immer rechtzeitig nochmals veröffentlicht. Wer vorher Fragen haben sollte, kann sich unter 02371/7837007 melden.

